من بغداد.. الوفد الكوردي يطرح آراءه بشأن موازنة 2023

شفق نيوز / طرح وفد حكومة إقليم كوردستان، یوم الاثنین، على المجلس الوزاري المالي والاقتصادي الاتحادي، في بغداد، آرائه حول المبادئ العامة لمشروع قانون موازنة 2023، فيما اعتبر اعتماد الدستور وورقة الحكومة العراقية الجديدة أساسين للإتفاق حول هذه المسألة.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جدد المجلس الوزاري المالي والاقتصادي الاتحادي، التأكيد على "مبادئ النظام الاتحادي لتعزيز العلاقات مع الوزارات المتناظرة في حكومة إقليم كوردستان".

ویضم وفد حكومة إقلیم كوردستان كل من أوات جناب نوري، وزير المالية والاقتصاد، كمال محمد وزير الكهرباء، أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وجوتیار عادل المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، وهادي جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، وفارس عيسى رئيس ممثلیة حكومة إقليم كوردستان في بغداد.