من الإنترنت إلى الشُهرة.. قصة فتاة كوردية مع الأعمال اليدوية (صور)

شفق نيوز/ بينما تلقى الأعمال اليدوية إقبالاً كبيراً في المجتمع الكوردي في إقليم كوردستان، وخاصة من النساء حيث يستخدمونها لأغراض عدة، استطاعت فتاة كوردية من خلق شهرة لها في هذا مجال.

ساكار، وهي فتاة كوردية من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تحدث لوكالة شفق نيوز، عن بداياتها مع العمل عندما كانت في مقاعد الدراسة، حيث زاولت العمل عبر الإنترنت، من خلال صناعة الأعمال اليدوية مثل الإكسسوارات والأساور وغيرها.

وبعد ذلك، طورت ساكار، عملها وفتحت محلاً داخل سوق (كوران) في مدينة أربيل، والآن طورت العمل أكثر، وافتتحت ثلاثة محال داخل السوق، لبيع مختلف أنواع الإكسسوارات والأعمال اليدوية النسائية.

أوضحت ساكار، أن "الأعمال اليدوية تتضمن الإكسسوارات التراثية التي تُستخدم مع الزي الكوردي النسائي، إذ تحاول من خلال هذه الأعمال، الحفاظ على هذا التراث مع الجيل الجديد، عبر استخدم المرجان والعقيق وغيرها".

وأشارت إلى أن "صنع أصغر سلسال يستغرق ساعة على الأقل، لأن العمل عليها دقيق جداً بسبب استخدام الزخارف والحبوب من أنواع وألوان متنوعة".

وحول رسالتها إلى الفتيات، قالت ساكار: "رسالتي هي أن يحاولن وألّا يُصبن باليأس أبداً لأن النجاح يبدأ من مشاريع صغيرة"، مستدركة بالقول: "بدأت العمل بشكل بسيط عبر الإنترنت وكانت لدي أرباح قليلة جداً، ووصلت الآن إلى ما أنا عليه من شهرة لدى الزبائن، من ناحية جودة الأغراض وأسعارها".