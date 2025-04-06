من المختبرات إلى الصيدليات.. خطة متكاملة لتأمين المستلزمات الطبية في السليمانية

شفق نيوز/ كشف المدير العام لدائرة صحة السليمانية، صباح هورامي، يوم الأحد، عن إحراز تقدم ملموس في جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال آلية الشراء بالمناقصة، مؤكداً أن الأزمة المالية التي أثّرت في القطاع الصحي تشارف على الانفراج.

وقال هورامي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية قد بدأت فعلياً عبر المناقصة، وإذا لم نواجه عراقيل مالية مفاجئة، فإننا سنتمكن من تغطية نسبة كبيرة من احتياجات القطاع الصحي بهذه الطريقة".

وأشار إلى أن "مجلس وزراء إقليم كوردستان صادق رسمياً على مشروع شراء الأدوية والمستلزمات الطبية"، مبيناً أن "الملف انتقل حالياً إلى وزارة المالية، ومن ثم سيُحوّل إلى وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة".

وفي ما يخص تجهيز المختبرات، لفت هورامي، إلى أن "تنفيذ خطة الشراء من المتوقع أن يبدأ خلال الشهر المقبل، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نقص في المستلزمات المخبرية خلال الفترة القادمة".

وختم هورامي، حديثه قائلاً إن "دائرة صحة السليمانية تعمل وفق خطط مدروسة لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات، وتقليص العجز الحاصل"، موضحاً أن "فرق العمل تواصل جهودها بوتيرة متسارعة لتحقيق الاستقرار في الخدمات الصحية المقدّمة في المحافظة".

يذكر أن مدير صحة محافظة السليمانية، أكد، الشهر الماضي، أن تأخر الموافقات الوزارية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية أدى إلى تفاقم الأزمة التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة.

وتواجه صحة السليمانية تحديات كبيرة في ظل استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط غياب الموافقات الوزارية وتأخر الحلول المالية، فيما يبقى تطبيق النظام الإلكتروني للأدوية أملاً مرتقباً لضبط الأسعار وتحقيق العدالة في توزيعها.