من المانيا.. السوداني "يتعهد" بحل مشاكل غرفة تجارة وصناعة السليمانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الجمعة، تعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بحل جميع مشاكل الخاصة بالمحافظة، فيما كشف عن اتفاق وفد السليمانية الاقتصادي مع مجموعة من الشركات الألمانية للعمل في المحافظة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وفد غرفة تجارة وصناعة السليمانية التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته ألمانيا".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء اتفق معنا ووعدنا بحل مشاكلنا، وطلب منا نقل مطالبنا بكتب رسمية، ولهذا الغرض قدمنا جميع مطالبنا بصورة رسمية، كما وطلبنا من رئيس الحكومة التعامل مع غرفة تجارة وصناعة السليمانية كما يتم التعامل مع غرف التجارة في الوسط والجنوب.

وتابع البيان أن "وفد غرفة تجارة وصناعة السليمانية التقى بعدد من الشركات في مختلف المجالات في ألمانيا وكان لديهم تفاهم للعمل معًا".

ويجري رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى ألمانيا وقع فيها عدد من مذكرات التفاهم أبرزها في مجال الطاقة الكهربائية مع شركة سيمنز.