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أمن السليمانية يوقع "إرهابياً" هدد بـ"القتل" و"الذبح" عبر "التيك توك"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T17:15:22+0000
أمن السليمانية يوقع "إرهابياً" هدد بـ"القتل" و"الذبح" عبر "التيك توك"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، اعتقال ارهابي ينتمي لتنظيم داعش في قضاء جمجمال كان يقوم بالترويج لشعارات داعش والتهديدات بالقتل والذبح.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد انتشار عدد من المقاطع المصورة من قبل المتهم (م ع ع) في شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" وفيها ينشر شعارات واهداف تنظيم داعش الارهابي والتهديدات بالقتل والذبح، مشيرا الى ان قوات مديرية اسايش غرب السليمانية شرعت بجمع المعلومات الدقيقة وفي عملية خاصة نفذته في ٢٧ اب الماضي في قضاء جمجمال تم إلقاء القبض على المتهم المذكور.

واضاف انه بعد استحصال موافقة قاضي محكمة التحقيق وتحديد مكان وهوية المتهم وفقا للمادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب تم تحديد مكان المتهم والقاء القبض عليه في ٢٧ اب الماضي في مدينة جمجمال وشرعت في اجراء التحقيقات معه.

وتابع البيان انه تم ضبط العديد من المقاطع المصورة المحفوظة في جهاز الهاتف النقال الخاص بالمتهم، لافتا الى انه نظرا لحساسية الملف وسير التحقيقات فانه لن يتم نشر المقاطع المصورة الاخرى وتم حفظها.

واشار البيان الى ان العمليات ستستمر لمكافحة والقاء القبض على الارهابيين من اجل حماية امن واستقرار ومعيشة المواطنين.

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