أمن السليمانية يلقي القبض على 4 إرهابيين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للسطلة القضائية، خلال عملية نفذتها قوات الأمن الكوردية "الأسايش" في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال التنسيق العالي والمشترك مع مديرية اسايش السليمانية لملاحقة العناصر الهاربة والمطلوبة للقضاء، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين للقضاء وفق قضايا إرهابية، خلال تواجدهم في محافظة السليمانية".

وبينت ان المعتقلين "صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب) من محكمتي تحقيق الاسحاقي والدجيل"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية.