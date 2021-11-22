متظاهرون يهاجمون جامعة السليمانية والأمن يفرقهم بالقوة ويستخدم الغاز المسيل للدموع

شفق نيوز / أصيب عدد من المتظاهرين، بعد أن هاجموا مبنى جامعة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وفرقتهم قوات الأمن بالقوة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأمر بدأ بعد أن اعتدت قوات الأمن في السليمانية، على جمع من المتظاهرين قرب جامعة السليمانية، ليرد المتظاهرون بالهجوم على مبنى الجامعة وتكسير زجاج نوافذها.

وأضاف أن القوات الأمنية عملت بعد ذلك على تفريق المتظاهرين وهم طلبة في (المعهد التكنيكي) بالقوة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

من جانبه، التقى رئيس جامعة السليمانية، رضا حسن، المتظاهرين وتعهد بايصال مطاليبهم إلى الجهات المسؤولة، فيما أعلنت عن تضامنه الكامل مع مطاليب المحتجين".

وطالب حسن، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، المتظاهرين، بـ"الحفاظ على سلمية احتجاجهم"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ضد أي "حالة عنف" تعرض لها المحتجون.

وشهدت مدينة السليمانية، ولليوم الثاني على التوالي، تظاهر عدد من طلبة المعهد التكنيكي، للمطالبة بزيادة التخصصات والمنح من قبل حكومة إقليم كوردستان، فيما قاموا بمنع دخول الموظفين والأساتذة للمعهد.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.