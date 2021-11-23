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أمن السليمانية يفرق المحتجين بالقوة خلال محاولته فتح الطرق المغلقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-23T09:45:35+0000
أمن السليمانية يفرق المحتجين بالقوة خلال محاولته فتح الطرق المغلقة

شفق نيوز/ تمكن أمن السليمانية من تفريق الطلبة المحتجين بالقوة وذلك خلال محاولته فتح الطرق التي اغلقوها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.  

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من المحتجين تعرضوا للإختناق بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية، مشيراُ إلى أن ذلك جاء بعد رفض المتظاهرين طلباً للقوات الأمنية بفتح الطرق والتظاهر أمام الجامعة فقط.

وأوضح أن المتظاهرين اصروا على الاستمرار في قطع الطرق من ادارة المحافظة وصولاً إلى مركز المدينة والاحتجاج امام مقر تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

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