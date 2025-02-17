أمن السليمانية يعتقل 8 متهمين بـ"المحتوى الهابط"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن "آسايش" السليمانية، يوم الاثنين، عن اعتقال ثمانية أشخاص بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرهم محتوى غير لائق عبر البث المباشر والمقاطع المصورة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية عبر الإنترنت، وحماية الأفراد والعائلات من التأثيرات السلبية لمثل هذا المحتوى.

وأضافت أنه تم تنفيذ عمليات الاعتقال بأمر قضائي وبعد متابعة دقيقة ورصد للأنشطة الإلكترونية للمتهمين، حيث تبيّن أنهم كانوا ينشرون مقاطع فيديو و"بثوث" مباشرة تحتوي على سلوكيات تتعارض مع القيم والأعراف الاجتماعية.

وأكدت أن المحتوى المنشور تسبب في تداعيات سلبية على الأفراد والعائلات، مما استدعى التدخل الأمني السريع.

وأشار المديرية إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد أماكن وجود المتهمين وهوياتهم قبل تنفيذ عملية الاعتقال، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الإقليم.

ووجّهت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان رسالة تحذيرية إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال هذه المنصات في نشر محتوى يضر بالنسيج الاجتماعي.

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاط إلكتروني مخالف، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية القيم المجتمعية.

وفي ظل التوسع الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، برزت مخاوف متزايدة بشأن انتشار محتوى غير لائق يتعارض مع القيم الاجتماعية في إقليم كوردستان.

وقد دفع هذا الأمر الجهات الأمنية إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية للحد من الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام هذه المنصات، استجابةً لمطالب المواطنين بحماية السلم المجتمعي وضمان بيئة إلكترونية آمنة.