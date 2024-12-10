أمن السليمانية يعتقل إرهابياً بارزاً من تنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العام "الآسايش" في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أحد أبرز عناصر جهاز الإعلام التابع لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية أمنية نوعية.

وأفاد بيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، بأن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وبناءً على قرار من الجهات القضائية المختصة، تم تتبع هوية وموقع المشتبه به واعتقاله داخل حدود محافظة السليمانية ليلة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكشف البيان أن "المتهم المدعو غازي سعود محمد مدفع، كان عضواً فاعلاً في تنظيم داعش، وتلقى تدريبات شرعية وعسكرية مكثفة داخل التنظيم، وشارك لاحقاً كعنصر مسلح في إحدى الوحدات التابعة لداعش".

وأضاف "وبعد تراجع نفوذ التنظيم في العراق، انتقل إلى سوريا في العام 2017 قبل أن يعود إلى العراق ويستقر في إقليم كوردستان، حيث عمل في قضاء بازيان".

وبين أنه "خلال فترة نشاطه، قام المتهم بتسجيل مقاطع فيديو تحتوي على تهديدات وتصوير مواقع عسكرية عراقية وأخرى في قضاء جمجمال، حيث نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت أسماء مستعارة ضمن ما يُعرف بـ(ولاية السليمانية وكركوك)".

وأكد جهاز الأمن أن التحقيقات كشفت انتماءه إلى الجهاز الإعلامي لداعش، حيث كان يهدف إلى نشر الذعر بين المواطنين وتعزيز الفكر الإرهابي.

وأوضحت السلطات أن المتهم يخضع حالياً للمادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ويواجه الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته.

وتُظهر هذه العملية نجاحاً جديداً للأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في ملاحقة العناصر الإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة ويبعث برسالة واضحة بأن النشاط الإرهابي لن يجد ملاذاً آمناً.

ويواصل جهاز الأمن العام "الآسايش" العمل على كشف وتعقب الشبكات الإرهابية. وتنظيم داعش، المعروف بتنفيذه هجمات إرهابية كبيرة في العراق وسوريا، يعتمد على شبكات إعلامية لترويج أفكاره المتطرفة وإثارة الخوف، وتسعى السلطات الأمنية في الإقليم لتجفيف منابع هذه الأنشطة وتعقب الأفراد المتورطين فيها.