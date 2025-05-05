أمن السليمانية يعتقل "ديرين عوزيري" ويقدمه للقضاء

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن "الآسايش" في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على "ديرين عوزيري" وتقديمه إلى القضاء، مؤكداً أن الموقوف كان مطلوباً للعدالة بموجب أمر قبض سابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، العقيد سلام عبد الخالق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ديرين أحمد محمد، المعروف بـ(ديرين عوزيري)، تم اعتقاله في الرابع من أيار/ مايو الجاري، وتمت إحالته اليوم إلى المحكمة المختصة".

وأضاف أن "المذكور كان مطلوباً وفق أمر قبض صادر بحقه في وقت سابق، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية النافذة".

يأتي هذا التحرك في إطار مساعي الأجهزة الأمنية لملاحقة المطلوبين للعدالة وتطبيق القانون، وسط تأكيدات رسمية على احترام الإجراءات القضائية وضمان سيادة القانون في الإقليم.

من هو "عوزيري"

"ديرين عوزيري"، المعروف أيضاً باسم "كويخا ديرين"، هو ضابط سابق في قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث كان يشغل منصب آمر أحد أفواج لواءي (3-7) ضمن تشكيلات قوات 70.

وينتمي عوزيري إلى عشيرة العوزيري، وكان يُعتبر شخصية نافذة في محافظة السليمانية.

أسباب مغادرته السليمانية

في كانون الثاني/ يناير 2025، أصدرت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان أمراً بالقبض على "عوزيري" بعد تورطه في قضايا فساد وابتزاز رجال أعمال، حيث كان يُتهم بفرض "أتاوات" على المستثمرين وتهديدهم باستخدام نفوذه العسكري.

وأحد أبرز الحوادث كان إطلاق النار على تاجر معروف يُدعى "أحمد كامل فقي"، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

وبعد صدور أمر القبض، تمكن "عوزيري" من الفرار من السليمانية عبر مطار أربيل الدولي متجهاً إلى الأردن.

خلافاته مع الاتحاد الوطني

وتفاقمت الخلافات بين "عوزيري" وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خاصة بعد اتهامه بالتورط في قضايا فساد واستغلال النفوذ، ما حدا برئيس الحزب، بافل طالباني، بإصدار أمر بطرده من قوات البيشمركة، وهدم ما عُرف بـ"قلعة عوزيري"، وهي مجمع سكني فاخر شيده على "أراضٍ مغتصبة"، وصادرت السلطات أمواله المنقولة وغير المنقولة.