أمن السليمانية يطيح بقاتلي الضابط في مشاجرة النادي الليلي ويعلن سبب وقوع الحادث

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش والشرطة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتقال شخصين قتلا ضابطاً واصابا آخرين بشجار مسلح في نادٍ ليلي.

وقال ياسين سميع المتحدث باسم مديرية الآسايش في السليمانية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد، إن "حادث قتل وقع أمس في السليمانية وتحديدا في شارع 60 متري وفي احد النوادي الليلية بسبب سوء تفاهم"، موضحاً أن "القوات الامنية وصلت الى محل الحادث وخلال مدة قصيرة شرعت بالتحقيقات والتحري لتتمكن وخلال فترة قليلة جدا من اعتقال مرتكبي الجريمة وهما شخصان".

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة سركوت احمد، "نحن ومديرية الامن احدنا مكمل للاخر ونطمئن السكان باننا في اي مكان سنكون يدا فولاذية ضاربة ضد المتهمين وجاهزين ايضا لالقاء القبض عليهم".

وتابع ، "للأسف يوم امس توفي ضابط في قوات البيشمركة بحادث النادي الليلي، وتمكنا وخلال مدة قصيرة من اعتقال المتهمين وضبط سلاح الجريمة وهو نوع كلاشينكوف مع عجلتين هربا بهما المتهمين وقد استمعت المحكمة الى اقوالهما وتقرر حجزهما بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأفادت مديرية طوارئ محافظ السليمانية، أمس السبت، بمقتل ضابط برتبة نقيب في قوات البيشمركة وإصابة أشخاص آخرين بجروح بشجار اندلع داخل نادٍ ليلي في محافظة السليمانية.

وقال سامان نادر مدير الطوارئ في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه في احدى النوادي الليلية في السليمانية نشب شجار بين مجموعة اشخاص و على اثره قتل شخص و أُصيب ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف أن القتيل ذو رتبة عسكرية في قوات البيشمركة.