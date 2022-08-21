سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمن السليمانية يطيح بـ"إرهابيين" ومطلوبين للقضاء 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-21T18:45:44+0000
أمن السليمانية يطيح بـ"إرهابيين" ومطلوبين للقضاء 

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة ارهابيين ومطلوبين اثنين بالتعاون مع اسايش السليمانية. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات مديرية الاستخبارات والأمن في السليمانية التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية تمكنت بالتعاون مع مديرية اسايش السليمانية من اعتقال خمسة متهمين. 

وجاء في البيان، انه استمرارا للفعاليات والنشاطات التي تقوم بها المديرية تمكنت خلال اسبوع واحد من اعتقال هؤلاء المتهمين الخمسة، موضحا أن ثلاثة من المتهمين مطلوبين استنادا للمادة ٤ ارهاب، اما المتهمين الآخرين فهما مطلوبان استنادا للمادتين ٤٥٩ و ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي.

related

أمن السليمانية يلقي القبض على 4 إرهابيين

Date: 2022-04-18 13:12:45
أمن السليمانية يلقي القبض على 4 إرهابيين

تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لهجمات مسلحة وعمليات اغتيال بإقليم كوردستان

Date: 2022-07-23 17:01:25
تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لهجمات مسلحة وعمليات اغتيال بإقليم كوردستان