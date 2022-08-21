أمن السليمانية يطيح بـ"إرهابيين" ومطلوبين للقضاء 

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة ارهابيين ومطلوبين اثنين بالتعاون مع اسايش السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات مديرية الاستخبارات والأمن في السليمانية التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية تمكنت بالتعاون مع مديرية اسايش السليمانية من اعتقال خمسة متهمين.

وجاء في البيان، انه استمرارا للفعاليات والنشاطات التي تقوم بها المديرية تمكنت خلال اسبوع واحد من اعتقال هؤلاء المتهمين الخمسة، موضحا أن ثلاثة من المتهمين مطلوبين استنادا للمادة ٤ ارهاب، اما المتهمين الآخرين فهما مطلوبان استنادا للمادتين ٤٥٩ و ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي.