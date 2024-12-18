أمن السليمانية يطيح بتاجري مخدرات ويضبط كميات من "الأسيد"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبطت عبوتين بلاستيكيتين سعة 35 لتراً من مادة "الأسيد" المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها تمكنت ليلة أمس الثلاثاء وبعد مواجهة مسلحة مع اثنين من المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، من اعتقالهما وضبطت عبوتين بلاستيكيتين سعة 35 لتراً من مادة "الأسيد" المخدرة.

وبينت أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة مسبقة وبقرار من قاضي التحقيق في ناحية زاراوه، مضيفة أن المتهمين كانا ينويان نقل المواد المخدرة إلى أربيل عاصمة الإقليم.

وأشارت إلى أن المتهمين محتجزان استناداً إلى المادة 25 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكدة أن التحقيقات معهما ما زالت مستمرة، من دون الإشارة إلى هوية المتهمين.