من السليمانية.. نداء لاستكمال طريق الناشطة ينار محمد في الدفاع عن النساء (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أحيا ناشطون وناشطات، يوم الأحد، الذكرى السنوية لليوم العالمي لنضال المرأة عبر تنظيم مسيرة في مدينة السليمانية، نددوا خلالها بالعنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن، مؤكدين مواصلة مسيرة النضال التي تبنتها الناشطة الراحلة ينار محمد.

وشهدت ساحة مبنى محافظة السليمانية فعالية نظمتها شبكة الثامن من آذار بمشاركة ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة، وذلك في إطار إحياء الثامن من آذار، اليوم العالمي لنضال المرأة.

وقالت عضو الشبكة، شذى بشير، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قتل النساء يشكل تهديداً خطيراً لمفهوم الإنسانية، ويعد من أبشع الجرائم اللاإنسانية التي تهدد حياة النساء وأمنهن في المجتمع"، مشيرة إلى أن "الإحصاءات المتعلقة بجرائم قتل النساء تظهر أن النساء يواجهن خطراً حقيقياً، وأن القوانين الحالية غير قادرة على حمايتهن".

وأضافت أن "العديد من النساء يُقتلن على يد الأزواج أو أفراد العائلة، ما يعني أن الخطر يهدد النساء داخل المنازل وليس خارجها"، مبينة أن "صمت الحكومة إزاء جرائم قتل النساء تجاوز حدود اللامسوؤلية".

وأشارت بشير، إلى أن البيان لا يوجه إلى الحكومة فحسب، بل إلى المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضاً، مطالبة إياها بالتدخل لمعالجة هذه المخاطر.

وفي السياق ذاته، أوضحت عضو شبكة الثامن من آذار جيمن عمر، أنه لا يمكن الحديث عن تحرر المرأة دون الالتفات إلى الدور الأساسي الذي تؤديه النساء العاملات.

وبحسب عضو الشبكة، فإن النساء العاملات، سواء في المصانع أو القطاع الخاص أو المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، يواجهن اليوم في ظل نظام عمل غير عادل أشكالاً متعددة من الاستغلال، حيث تتعرض المرأة مرة لانتهاك حقوقها كعاملة، ومرة أخرى للتمييز والتحرش داخل أماكن العمل بسبب كونها امرأة.

من جانب آخر، قرأت كژال عبدالقادر، ممثلة منظمة حرية المرأة، بياناً أكدت فيه أن "أفضل وفاء للناشطة ينار محمد يتمثل في مواصلة طريق نضالها ورفع راية التحرر التي حملتها بإصرار وقوة في مواجهة النظام الطبقي والرأسمالية والقوى السياسية المحافظة والجماعات الإرهابية".

وتابعت حديثها بالقول إن "المشاركين في الفعالية يؤكدون التزامهم بمواصلة السير على نهج نضال ينار محمد، والاستمرار في الدفاع عن حقوق النساء وحريتهن".

وكانت منظمة حرية المرأة في العراق قد أعلنت، اغتيال رئيستها الناشطة النسوية ينار محمد صباح الاثنين الماضي في بغداد، إثر تعرضها لإطلاق نار نفذه مسلحان يستقلان دراجتين ناريتين أمام محل إقامتها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأدانت المنظمة الحادثة، مطالبة بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم، مشيرة إلى أن محمد عادت إلى العاصمة قبل أيام من كندا، بعد سنوات من نشاطها في الدفاع عن حقوق النساء وإدارة بيوت آمنة للناجيات من العنف.