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أمن السليمانية: اعتقال خمسة تجار وسماسرة أراض وأملاك عامة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-19T13:49:20+0000
أمن السليمانية: اعتقال خمسة تجار وسماسرة أراض وأملاك عامة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على خمسة تجار وسماسرة أراضِ وأملاك عامة استخدموا مناصبهم وسلطاتهم في الدوائر بشكل غير قانوني.

وذكرت أيضا أنه بقرار من القاضي أُلقي القبض على خمسة من التجار والسماسرة الذين تعاملوا و بشكل غير قانوني في الأراضي والأملاك العامة.

وأضاف البيان أن عشرات المسؤولين وموظفي المؤسسات الإدارية، فضلا عن عدد من الأشخاص كوكلاء وسماسرة أراض قاموا بتمشية معاملات بشكل غير قانوني قررت المحكمة إلقاء القبض عليهم"، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية وبالتعاون مع قوات (كوماندوز كوردستان) اتخذت الإجراءات اللازمة، وان أوامر القبض الصادرة بحقهم قد دخلت حيز التنفيذ".

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