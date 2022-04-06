من الدولمة الى الكباب.. نصيحة بريطانية بخمسة أطباق في اربيل (صور)

شفق نيوز/ نصح موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، يوم الاربعاء، بتذوق خمسة أطباق طعام في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان التي وصفها بأنها "غنية بمأكولاتها الشهية"، تنوعت من الدولمة الى البرياني والكباب.

وبداية استهل الموقع في تقريره الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بالاشارة الى ان التفكير فقط بالاطباق الشرق اوسطية المألوفة بشهرتها مثل الفلافل والحمص والشاورما والبابا غنوج، يثير احتمال خسارة فرصة التعرف على بعض الاطباق الشهية التي تتمتع بشهرة أقل.

ولفت التقرير البريطاني الى انه في مدينة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، تتوفر مثل هذه الاطباق الشهية، وهي حريصة على مكافأة زوارها الذين يبدون اكثر استعدادا للمغامرة من خلال تجربة اطباق طعامهم.

الدولمة

ومن اجل التعريف عن هذه المأكولات الشهية، تناول التقرير "مطعم الشيف محمد سوادي" و"مطعم كباب ياسين"، حيث كان يتصدر لائحة الطعام الدولمة العراقية الذي يتم تحضيره باوراق السلق بدلا من اوراق العنب التقليدية المستخدمة في اماكن اخرى في المنطقة.

الا ان تحضير هذا الطبق متشابه فهو مكون من خليط الرز واللحم المفروم ويطهى بالسمن مع اضلاع الغنم والتوابل وعصير الحامض وصلصلة البندورة ودبس الرمان.

وتابع التقرير ان الكثير من العناية والجهد يبذل في طريقة تقديم الطبق بما في ذلك الاطباق الشائعة، كالدجاج المشوي المتبل باوراق الغار والكاري، مع انواع الرز المختلفة المتبلة ايضا، والبرغل.

المقلوبة

وهناك ايضا طبق "المقلوبة" المشهور في جميع انحاء العالم العربي، وخاصة في مطابخ العراق وبلاد الشام، وهو عبارة عن خليط من اللحم المشوي مع الخضار بما في ذلك الباذنجان المقلي والفليفلة الحلوة والفاصوليا.

ويتم طهي اللحم مع الرز ويضاف اليه الماء ويترك الخليط على النار لمدة ساعة حتى ينضج الرز جيدا ويصبح اللحم طريا. غير ان نسخة اربيل من "المقلوبة" تتضمن اضافة المكسرات والزبيب، وهي مثل الدولمة، يتم قلبها رأسا على عقب، لتقديم الطعام استعدادا لتناوله.

البرياني

اما طبق "البرياني" فهو مرتبط بشكل كبير بشبه القارة الهندية، وهناك نسخ شرق اوسطية منه على لوائح الطعام في جميع انحاء المنطقة، برغم وجود اختلافات عديدة في المذاق مقارنة بالاطباق التي تقدم في جنوب اسيا. غير ان طريقة التحضير متشابهة.

وبحسب التقرير فان وصفة الطبخ الاساسية تتضمن تقليب اللحم والخضار مع القليل من الزيت والبصل والثوم والبهارات، ومع ان تستوي المكونات خلال طهيها، تخلط مع الرز العادي، ويكون ارز البسمتي هو المستخدم عادة، وتستمر عملية الطهي الى ان تتماسك مكونات الطبخة معا.

في "مطعم محمد سوادي" يتم استخدام مزيج من البصل والبطاطا والبازلاء والكاري والفلفل الاسود والقرفة واوراق الغار.

الكباب

اما "الكباب" فقد وصفه التقرير بانه اكثر المأكولات شعبية في الشرق الاوسط، مشيرا الى انه ليس محصورا بطبق واحد، اذ يمكن ان يتم اعداده وطبخه بطرق متعددة.

وبرغم ان التقرير اشار الى ان الكباب مرتبط بالمطبخ العثماني القديم في ابتكاره وانتشاره، لكن هناك اشارات على ان هذا الطعام كان له وجود في العصور اليونانية القديمة.

وختم التقرير بالقول ان "مطعم كباب ياسين" افتتح للمرة الاولى في اربيل في العام 1918، وهو يشتهر بطبق الكباب المحشو بالسماق، موضحا ان طبق الكباب الخاص بهذا المطعم يطبخ من لحم الضأن المفروم او اللحم البقري المفروم والمتبل، على سيخ معدني يزين مع البصل والبقدونس والبندورة، ويتم شيه، وتكون النتيجة كباب مقرمش، لكنه طري من الداخل.