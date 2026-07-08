من الحلاقة للذكاء الاصطناعي.. 50 ألف مستفيد من التدريب المهني في كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

كشفت دراسة ميدانية أعدتها مؤسسة رؤيا للدراسات الاستراتيجية، يوم الأربعاء، عن تدريب نحو 50 ألف مواطن عبر المديريات التدريبية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان منذ عام 2003.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمتها المؤسسة في مدينة السليمانية، بمشاركة مسؤولين ومختصين ومعنيين بقطاع التدريب المهني، خُصصت لمناقشة واقع المديريات التدريبية وخططها المستقبلية.

وقال مسؤول إعلام مؤسسة رؤيا للدراسات الاستراتيجية في كوردستان، بهروز فريدون، لوكالة شفق نيوز، إن الورشة شهدت عرض دراسة ميدانية متكاملة أُنجزت خلال العام الماضي، تناولت أداء المديريات التدريبية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والبرامج التي نفذتها منذ عام 2003 وحتى اليوم.

وأوضح أن نتائج الدراسة أظهرت تدريب ما يقارب 50 ألف مواطن على مهن متنوعة، شملت قيادة المركبات، والحلاقة، وصيانة الهواتف المحمولة، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصصات مهنية أخرى، مبيناً أن هذه البرامج أسهمت في تعزيز مهارات المستفيدين ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وأضاف فريدون أن الورشة ناقشت بشكل موسع ما قدمته المديريات التدريبية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير برامج التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ولا سيما في ظل تراجع فرص التعيين في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تأهيل الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل، وتمكينهم من اكتساب مهارات ومهن يحتاجها سوق العمل، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف في القطاع الخاص، ويسهم في الحد من معدلات البطالة.