من الثقافة إلى الذكاء الاصطناعي.. مهرجان "گەلاوێژ" ينطلق في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت فعاليات مهرجان گەلاوێژ السنوي، يوم الخميس، في مدينة السليمانية، وهو أحد أعرق الفعاليات الثقافية في إقليم كوردستان.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من الأدباء والفنانين وبحضور جمهور كبير من المهتمين بالشأن الثقافي.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المهرجان يونس حمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليات المهرجان ستتواصل على مدى ثلاثة أيام"، موضحاً أن "اليوم الأول يتضمن حفلاً افتتاحياً تتخلله وصلات موسيقية وغنائية يقدمها الفنانون ناصر رزازي وأيوب علي، إلى جانب الإعلان عن عدد من الجوائز في مجالات الفن والأدب".

وأضاف حمد ان "اليوم الثاني سيشهد فعالية مخصصة لـ 11 باحثاً من العراق وإيران، بينهم باحثون من القومية الكوردية والعربية والفارسية، حيث سيقدمون بحوثاً متنوعة في مجالات الأدب والفكر، كما يتضمن اليوم نفسه عروضاً في مجال القصة والشعر ضمن مسابقات المهرجان".

وأشار إلى أن برنامج المهرجان "يتضمن أيضاً محوراً خاصاً بالذكاء الاصطناعي وأثره في فضاء الثقافة والمعرفة المعاصرة، إضافة إلى سلسلة فعاليات مرافقة بينها معرض للكتاب تشارك فيه دور نشر كوردية وعربية وفارسية، تضم عناوين باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية".

كما سيتم افتتاح معرض فني تشكيلي مخصص لأعمال الفنانين الكورديين الراحلين لالة عبدە وقرەنی جمیل، تكريماً لمسيرتهما الفنية.

يذكر أن مهرجان گەلاوێژ يُنظَّم سنوياً في شهر تشرين الثاني / أكتوبر من قبل مؤسسة گەلاوێژ للثقافة والإعلام، وتمكّن المهرجان منذ انطلاقته عام 1996 من الاستمرار دون انقطاع، ليصبح اليوم أحد أهم المنصات الثقافية في السليمانية وكوردستان.