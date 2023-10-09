"من اجل استقرار العراق".. نيجيرفان بارزاني يؤكد على سلامة تثبيت النظام الاتحادي

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، السفيرة الالمانية الجديدة لدى العراق والوفد المرافق لها والذي ضم عددا من الدبلوماسيين والعسكريين.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني هنأ خلال اللقاء السفيرة الألمانية بمناسبة استلامها المنصب الجديد متمنياً لها الموفقية، كما عبر الجانبان عن سعادتهما بمستوى العلاقات بين ألمانيا والعراق وإقليم كوردستان وتحدثنا عن توسيع مجالات العلاقة والتعاون المشترك.

واعتبر الجانبان، بحسب البيان، تحسن الوضع الأمني في العراق مهما وأكدا على أن داعش مازال يشكل خطرا حقيقيا و تهديدا للاستقرار لذا يجب أن يكونوا في مواجهة مستمرة، وفي هذا الصدد ، عبر بارزاني عن شكره لألمانيا عن الدعم الذي قدمته للعراق و اقليم كوردستان.وفي محور آخر خلال الاجتماع، تحدث الجانبان عن الوضع السياسي في العراق، واتفقا في الرأي على أهمية تطبيق النظام الاتحادي في العراق، وفي هذا الصدد أكد بارزاني على انه من اجل استقرار العراق يجب تطبيق وتثبيت النظام الاتحادي بشكل سليم .

وأشار بيان رئاسة الاقليم الى أن توسيع مجالات التجارة الالمانية في العراق واقليم كوردستان ومحاولة تعدد مصادر الدخل في العراق والوضع في المنطقة بشكل عام كانت محاور خلال الاجتماع .