منفذ حدودي في اقليم كوردستان يصدر تنويها للمسافرين الى ايران

شفق نيوز/ اكد مجمع منفذ "حاجي عمران" الحدودي الدولي في محافظة اربيل يوم الثلاثاء على ضرورة اصطحاب المسافرين القاصدين دولة ايران فحصا طبيا لفيروس كورونا.

وقال المجمع في بيان اليوم، نسترعي انتباه المواطنين والسائحين كافة من اقليم كوردستان والعراق بأن يصطحبوا معهم فحص فيروس كورونا (PCR ) عند ذهابهم لإستحصال تأشيرة الدخول لزيارة ايران.

ونوه البيان الى ضرورة اجراء الفحص في مختبر طبي حكومي وان تصدر نتائجه من هذا المختبر ايضا، ولا ينبغي للمسافرين اجراءُ الفحص في المختبرات الخاصة.

وأعلن فرامرز محمديان المشرف على جمارك تمرجين "بيرانشهر" يوم السبت اعادة فتح منفذ تمرجين قبالة معبر "حاجي عمران" في إقليم كوردستان و الذي كان قد اغلق خلال الأيام القليلة الماضية.

كما وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الخميس (14 من شهر كانون الثاني الجاري)، عن منع العراقيين من السفر إلى 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا.