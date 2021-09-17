منفذ حدودي دولي في إقليم كوردستان يجري فحوصات كورونا على مدار الساعة

شفق نيوز/ أعلن منفذ باشماخ الحدودي الدولي المحاذي لإيران اليوم الجمعة قيامه بإجراء بفحوصات كورونا الخاصة بالوافدين والتجار على مدار ٢٤ ساعة.

المنفذ وخلال بيان اطلعت عليه شفق نيوز أكد أن "الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ستكون خلال ٢٤ ساعة للوافدين والتجار القاصدين الإقليم من خلال منفذ باشماخ بدلا من ١٢ ساعة".

وأشار البيان أن قرار زيادة وقت الفحص جاء بأمر مباشر من قبل العميد طاهر المشرف على منفذ باشماخ الحدودي، مؤكداً أن زيادة ساعات الفحوصات سيكون على حساب راحت الموظفين في المنفذ وذلك لتسهيل مهمة الوافدين والتجار بدلا من مكوثهم في المنفذ لمدة تزيد عن ١٢ ساعة.