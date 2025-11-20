منفذ حدودي بين كوردستان وإيران ينفي "الإغلاق": مقتصر على العتّالة

شفق نيوز- أربيل

نفت إدارة معبر حاج عمران الدولي، مساء الخميس، إغلاق المعبر لمدة يومين، مبيّنة أن الإغلاق مرتبط بحركة العتّالين بين المعبر ومعبر تمرجين الإيراني.

وأصدرت إدارة المعبر توضيحاً ورد وكالة شفق نيوز، جاء فيه أنها تودّ "إعلام جميع المواطنين الأعزاء في إقليم كوردستان، ولا سيما السيّاح والتجّار والشركات وأصحاب المهن، بأن هناك إشاعة جرى تداولها حول إغلاق معبرنا لمدة يومين بهدف تقليل الازدحام عند البوابة".

وأضافت أنها تُبلغ "الجميع بخصوص هذه الشائعات، بأن موضوع إغلاق المعبر عارٍ عن الصحة تماماً، والأمر مرتبط فقط بحركة العتالين بين معبر تمرجين ومعبر حاج عُمران الدولي".

ويُعتبر معبر حاج عمران الدولي واحداً من أهم المعابر الحدودية التي تربط بين إقليم كوردستان وإيران، حيث يمثل ممراً مهماً للسيّاح والتجّار بين الجانبين.