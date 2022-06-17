منفذ حدودي بين كوردستان وإيران يعلن إلغاء ضرائب ورسوم استيراد البنزين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منفذ "بيرويز خان" الدولي الحدودي بين إقليم كوردستان وإيران، يوم الجمعة، إلغاء الضرائب والرسوم على استيراد البنزين.

وقالت ادارة المنفذ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على قرار وزاري صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان / مكتب الوزير بتاريخ (2022/6/16) وبناءً على كتاب مجلس الوزراء رقم (1682) وتاريخ (15/6/2022) وخدمة للصالح العام تقرر رفع الرسوم عن البنزين المستورد حسب الصلاحية الممنوحة لنا قررنا، إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب كافة على منتجات البنزين المستوردة مع مراعاة الجودة و تخفيض الرسوم الإدارية لتصدير واستيراد الموارد الطبيعية فقط لاستيراد منتجات البنزين إلى (7 دولارات) للطن و إعطاء فرص متساوية لجميع الأطراف لاستيراد البنزين دون تمييز ومنع الاحتكار بشرط مراعاة الجودة ، على ان ينفذ هذا الأمر اعتباراً من (17/6/2022) حتى (31/12/2022).

واشار البيان ان "جميع التجار يمكنهم استيراد الوقود عبر بوابتنا بالإجراءات والطرق الجديدة ، ولهذا الغرض سيتم توفير التسهيلات اللازمة".

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان، اول امس الاربعاء، عن اتخاذها حزمة اجراءات جديدة للتحكم باسعار البنزين وخلال وقت قصير، متعهدة برفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، ناقش مجموعة مواضيع متعلقة بأوضاع المواطنين منها مسالة ارتفاع اسعار البنزين، بالإضافة الى العلاقات بين بغداد واربيل".

وأضاف عادل "نتوقع السيطرة على اسعار الوقود خلال 72 ساعة القادمة، وستقوم الحكومة برفع الرسوم والضرائب عن المواد التي تدخل في تصفية البنزين".

وتابع المتحدث باسم الحكومة "كما تم أيضا في الاجتماع تمديد نسبة 15% من خصم الرسوم الحكومية ولمدة ثلاثة اشهر".