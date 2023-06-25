منفذ حاج عمران يعلن توقف التبادل التجاري مع إيران في اول ايام عيد الاضحى

شفق نيوز/ اعلنت ادارة منفذ حاج عمران الحدودي، يوم الاحد، توقف التبادل التجاري مع ايران في اول يوم من عيد الأضحى، مؤكدة استمرار الحركة السياحية.

وقال سيروان حسين مدير اعلام المنفذ لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب الايراني، فان التبادل التجاري سيتوقف في المنفذ في كل اول يوم من الاعياد ومنها اول يوم من عيد الاضحى".

واضاف ان "توقف الحركة التجارية في المنفذ سيستمر 24 ساعة بينما ستبقى الحركة السياحية طبيعية ".