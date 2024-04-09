منفذ بإقليم كوردستان يعلق الحركة التجارية والسياحية مع إيران مؤقتاً

شفق نيوز/ أعلن منفذ "باشماخ" الحدودي مع إيران، يوم الثلاثاء، تعليق عملية التبادل التجاري والرحلات البرية لمدة 24 ساعة في أول أيام عيد الفطر.

وقالت مديرية منفذ باشماخ الحدودي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "سيتم إيقاف الحركة التجارية وحركة السائقين والسياح والوافدين لمدة 24 ساعة مع الجانب الإيراني".

وأضافت أن "ايقاف الحركة التجارية والرحلات سيكون في أول أيام عيد الفطر المبارك، وستعود حركة المرور إلى طبيعتها ثاني أيام عيد الفطر".

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان العراق، أن شهر رمضان سينتهي يوم الثلاثاء، وسيكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء.