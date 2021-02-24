منفذ باشماخ بإقليم كوردستان يغلق أبوابه أمام السياح لأسبوعين بسبب كورونا

شفق نيوز/ أعلن مدير اعلام وعلاقات منفذ باشماخ الدولي في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن ايقاف مرور الأشخاص عبر المنفذ من وإلى إيران لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، اعتباراً من يوم غد الخميس.

وقال إسماعيل علي، لوكالة شفق نيوز "سيتم تفعيل قرار محافظة (سنه) الايرانية اعتبارا من الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل غد الخميس، بوقف الحركة السياحية ومرور الاشخاص لمدة اسبوعين من قبل الجانبين للحد من انتشار فيروس المتحور".

واكد ان الحركة التجارية بين الجانبين ستستمر وفقا للاجراءات الصحية والوقائية، مبينا أن "قرار المنع كان من الجانب الايراني وهو قد يؤثر على الحركة السياحية في اقليم كوردستان خاصة واننا مقبلون على فصل الربيع اضافة الى عدم استطاعة دخول الطلبة والمرضى الى ايران بسبب هذا القرار".

يذكر انه تقرر في وقت سابق غلق 5 منافذ حدودية امام السياح في العراق وهي، برويزخان، وشوشمي، وخسروي، وسومار، شيخ صله، الى إشعار اخر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القنصلية الإيرانية في السليمانية، تعليق منح تأشيرات الدخول إلى بلادها لمدة أسبوعين، وأن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ إعتباراً من يوم غد الخميس.

ونقل الموقع الرسمي للقنصلية عن القنصل مهدي شوشتري قوله، إنه بسبب إيقاف حركة المسافرين في المعبرين الحدوديين الدوليين "باشماخ"، و"برويزخان" فإنه تقرر تعليق منح تأشيرة الدخول "الفيزا" إعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 من شهر شباط الجاري ولمدة أسبوعين.

وأردف قائلا: نحيط مواطني إقليم كوردستان علما بأن إيقاف منح تأشيرة الدخول صدر وفقا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم.

وتابع شوشتري بالقول: إن الحدود في معبري "باشماخ"، و"برويزخان" سيكون مفتوحا أمام عودة المواطنين العراقيين والإيرانيين إلى بلديهما، مشيرا إلى استمرار حركة التبادل التجاري، وحركة مرور العجلات للسائقين الـ"ترانزيت" في الحدود مع مراعاة الإجراءات الصحية.