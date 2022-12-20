منفذاً نصفها.. إقليم كوردستان يكشف تلقيه قرابة 400 توصية دولية

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، أن الإقليم تلقى قرابة 400 توصية دولية خلال العام الحالي الذي شارف على الإنتهاء والأعوام الماضية.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن من المجموع الكلي للتوصيات التي وردت لاقليم كوردستان 398 توصية، موضحاً أن ما تم تنفيذه منها وخلال هذا العام والأعوام السابقة 179 توصية.

وأضاف أن ما لم يتم تنفيذه 130 توصية، مشيرا إلى أن التوصيات الداخلة في حيز التنفيذ هي قرابة 80 توصية.

كما نوه المسؤول الحكومي الكوردي، إلى ان الغرض من هذه المراجعة السنوية بذل الجهود في تنمية الدوائر والمؤسسات الحكومية خاصة في مجال الموارد البشرية.

وتابع بالقول ان تجربة اقليم كوردستان في مجال سيادة القانون والحكم الرشيد الهدف الرئيسي بالنسبة لنا، ولكي نتمكن من خلال هاتين النقطتين المهمتين زيادة التعريف بالإقليم بالنسبة للمجتمع الدولي والاطلاع على تجربة الاقليم بشكل عام.