منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مصادر اليوم السبت بمنع قوات الأمن المسؤولة عن حماية المقر العام لحركة التغيير وسط السليمانية من تظاهر عدد من اعضاء وانصار الحركة احتجاجا على سوء إدارة قيادات الحزب لمصالح الحركة خلال المرحلة الماضية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن عددا كبيرا من أنصار الحركة منعوا من التجمع صباح اليوم أمام مبنى الحركة من قبل قوات الأمن المسؤولة عن حماية الحركة بأوامر من الجهات العليا في الحركة.

وأضاف المصدر أن مطالب المتظاهرين والمحتجين كانت تؤكد على حل المجلس الوطني والمجلس العام للحركة وكذلك طالبت بانسحاب الحركة من الحكومة العراقية وحكومة الاقليم والحكومة المحلية للسليمانية وكذلك المطالبة بتشكيل لجنة من خارج الجهات الحاكمة في الحركة لتنظيم أمور الحركة لحين القيام بمؤتمر انتخابي.

يشار إلى أن حركة التغيير الكوردية خاضت الانتخابات البرلمانية مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن "تحالف كوردستان" والذي فاز بـ16 مقعداً جميعها لمرشحي الاتحاد الوطني.

وأعلنت قيادة حركة التغيير الكوردية، مساء يوم الأربعاء، عن استقالتها من إدارة الحركة وتحملها مسؤولية عدم الفوز بالانتخابات البرلمانية العراقية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب، ان "خلية الادارة في حركة التغيير قررت تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة وفي نفس الوقت تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الحركة".

من جانبه، أكد القيادي في الحركة فاخر محمد، لوكالة شفق نيوز، أن حتى المنسق العام للحركة (الرئيس) عمر سيد علي، سوف يقدم استقالته".

وأضاف "هناك مطالبات بانسحاب ممثلي الحركة من حكومة اقليم كوردستان والحكومة المحلية في محافظة السليمانية"، مشيرا الى انه "بعد تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الحركة سنبحث هذه القضايا".