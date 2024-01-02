منع الأراجيل الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ في اربيل.. صور

شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية مركز مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، البدء بحملة لإغلاق المحال التي تبيع النرجيلة الالكترونية.

وقال قائممقام اربيل نيز عبد الحميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجان مراقبة الأسواق بدأت حملة لإغلاق المحال التي تبيع الأراجيل الالكترونية".

واضاف، ان "اللجان تمكنت من ضبط كمية من الأراجيل الالكترونية، وإغلاق 9 محال داخل السوق وذلك بعد قرار حكومة الاقليم بمنعها والذي دخل حيز التنفيذ اليوم".