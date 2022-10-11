منع الفنان محمد رمضان من إحياء حفل غنائي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، انه تمكن من منع الممثل والمطرب المصري محمد رمضان من إحياء حفل في مدينة أربيل عاصمة الإقليم وذلك حفاظا على قيم ومبادئ المجتمعات.

وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في أربيل"، مبينا أن "رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات، وهذا الشخص متهم بتعاطي المخدرات، والاعتداءات الجنسية، والمثلية الجنسية، وعشرات التهم الأخرى المماثلة".

وأضاف أن "هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في اربيل وان يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة وقد وصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار أمريكي".

بدوره أكد قائممقام اربيل نبز عبد الحميد، إلغاء الحفل الغنائي للفنان محمد رمضان.

وقال عبد الحميد لوكالة شفق نيوز انه" بسبب اعتراض عدد كبير من المواطنين على إقامة حفل غنائي للفنان المصري محمد رمضان في اربيل تقرر إلغاؤه بتوجيه من محافظ اربيل أُميد خوشناو".

وكان من المقرر ان يحيي الفنان المصري حفلا غنائيا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق في 27 من الشهر الجاري .