سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منع الفنان محمد رمضان من إحياء حفل غنائي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T07:30:30+0000
منع الفنان محمد رمضان من إحياء حفل غنائي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، انه تمكن من منع الممثل والمطرب المصري محمد رمضان من إحياء حفل في مدينة أربيل عاصمة الإقليم وذلك حفاظا على قيم ومبادئ المجتمعات.

وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في أربيل"، مبينا أن "رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات، وهذا الشخص متهم بتعاطي المخدرات، والاعتداءات الجنسية، والمثلية الجنسية، وعشرات التهم الأخرى المماثلة".

وأضاف أن "هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في اربيل وان يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة وقد وصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار أمريكي".

بدوره أكد قائممقام اربيل نبز عبد الحميد، إلغاء الحفل الغنائي للفنان محمد رمضان.

وقال عبد الحميد لوكالة شفق نيوز انه" بسبب اعتراض عدد كبير من المواطنين على إقامة حفل غنائي للفنان المصري محمد رمضان في اربيل تقرر إلغاؤه بتوجيه من محافظ اربيل أُميد خوشناو".

وكان من المقرر ان يحيي الفنان المصري حفلا غنائيا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق في 27 من الشهر الجاري .

related

إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين

Date: 2021-10-09 19:02:32
إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين

إقليم كوردستان يقرر إغلاق حدوده مع باقي محافظات العراق

Date: 2021-04-05 19:50:48
إقليم كوردستان يقرر إغلاق حدوده مع باقي محافظات العراق

10 وفيات و528 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-10 17:06:43
10 وفيات و528 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

أربيل.. لوحات فنية تزّين "بركة فيلاو" وثلوج "جومان" تحتضن الالوان (صور)

Date: 2022-01-03 12:05:55
أربيل.. لوحات فنية تزّين "بركة فيلاو" وثلوج "جومان" تحتضن الالوان (صور)

نيجيرفان بارزاني يوقع امراً اقليمياً بتعيين ثلاثة مسؤولين امنيين

Date: 2020-07-12 14:31:35
نيجيرفان بارزاني يوقع امراً اقليمياً بتعيين ثلاثة مسؤولين امنيين

حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي

Date: 2020-03-09 15:14:06
حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي

وزير العدل الكوردستاني: قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز سيلحق ضررا كبيرا بالإقليم

Date: 2022-03-27 10:18:22
وزير العدل الكوردستاني: قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز سيلحق ضررا كبيرا بالإقليم

إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

Date: 2021-04-21 11:56:23
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد