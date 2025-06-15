منظومة الدفاع الأمريكية تسقط طائرة مسيرة بسماء أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الاثنين الدفاعات الجوية التابعة للقنصلية الأمريكية في أربيل لطائرة مسيرة يعتقد أنها إيرانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت الطائرة بعد مرورها بالقرب منها، وسقطت داخل مجمع سكني قيد الانشاء قرب شارع مصيف صلاح الدين.

وكان الدفاعات الأمريكية أسقطت امس الاحد طائرة مسيرة في حادث مماثل فوق سماء أربيل من دون وقوع أضرار.

وتزامن ذلك مع مرور موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية عبر الأجواء العراقية باتجاه إسرائيل.