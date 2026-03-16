منظومة الدفاع الجوي تُسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا مطار أربيل

تمكنت منظومة الدفاع الجوي في أربيل، مساء اليوم الاثنين، من إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا مطار المدينة الدولي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرتين كانتا تستهدفان مطار أربيل الدولي إلا أن منظومة الدفاع الجوي أسقطتهما قبل وصولهما إلى الهدف".

وبين أن إحدى الطائرتين سقطت على حي آزادي السكني.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز باعتراض هجوم جديد على مطار أربيل الدولي، بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال المصدر إن منظومة الدفاع الجوي في المطار تمكنت من إسقاط الطائرة التي حاولت الاقتراب من محيط المطار.