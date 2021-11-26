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منظمة: إيران اعتقلت 36 ناشطة كوردية خلال عام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-26T06:15:16+0000
منظمة: إيران اعتقلت 36 ناشطة كوردية خلال عام

شفق نيوز/ ذكرت منظمة حقوقية تعنى بشؤون الكورد في إيران، أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 36 ناشطة كوردية خلال عام واحد.

وقالت منظمة ”هنغاو“ في تقرير لها: أنه ”خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وحتى الشهر ذاته من العام الحالي اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 36 ناشطة كوردية“.

وأضاف التقرير: ”تم خلال هذه الفترة، اعتقال 9 ناشطات كورديات في محافظة كرمانشاه، و 14 ناشطة في محافظة كوردستان، و 11 امرأة في محافظة أذربيجان الغربية، وناشطتين في محافظة إيلام“.

وتابعت: ”من بين 36 سيدة محتجزات، تم القبض على 28 بتهمة النشاط السياسي، وستة بتهمة النشاط المدني، واثنتان بتهمة النشاط الديني“.

 

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