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منظمة نسوية: نحو 600 امرأة قتلت بذريعة الدفاع عن الشرف في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-08T09:48:13+0000
منظمة نسوية: نحو 600 امرأة قتلت بذريعة الدفاع عن الشرف في السليمانية

شفق نيوز/ كشف ناشطون ومنظمات تعنى بحقوق المرأة، يوم الاثنين، عن أعداد النساء اللواتي قتلن بداعي الدفاع عن الشرف في مدينة السليمانية.

وقالت كزال عبدالقادر عضو في مشروع "لا لقتل النساء" لوكالة شفق نيوز؛ وهي تضع الورود الحمراء على اضرحة النساء في قبور خصصت لهم "ابارك النساء بيومهم العالمي، انا هنا أمام هذه القبور التي لا عنوان لها، لنساء حكموا عليهن بالقتل بسبب العقلية الخاطئة وباسم العادات والتقاليد دون محاكمات قانونية".

واضافت عبد القادر؛ "من هنا اقول كفى قتلا للنساء ارحموا من كانت اختا او اما او زوجة".

وتابعت: "حسب تقديراتنا هناك ما بين 500-600 امراة قتلت، وتم دفنها في المقابر دون اسم أو عنوان، وهو دليل على وضع المرأة في مدينة السليمانية والمحافظات الاخرى في الاقليم، رغم التطور والانفتاح فلا يزال هناك قتل بداعي الشرف والدين".

وتحتفل المرأة في كل عام؛ بيومها العالمي الذي يصادف في الـ9 من آذار؛ باحياء نشاطات فنية واجتماعية.

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