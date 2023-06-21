منظمة نسوية تؤشر تراجع حالات انفصال الأزواج إلى 25% في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أشرت منظمة التعاون القانوني النسوي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تزايد نسب العنف الأسري بالإقليم، لافتة إلى أن نسب الطلاق بلغت 25% من حالات الزواج.

ووفقاً للاحصائيات الرسمية لمديرية مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان، فإن حالات العنف الأسري تزايدت في السنوات الأخيرة لأسباب عدة تقع في مقدمتها الأسباب الاقتصادية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب رئيسة منظمة التعاون القانوني النسوي، شاخوان حمه رشيد.

وعن إحصائيات العنف الأسري الرسمية، أشارت رشيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أنه "خلال العام 2022 تم تسجيل (15897) حالة عنف أسري في مناطق الإقليم وكانت موزعة على النحو التالي: أربيل (4067)، دهوك (4348)، السليمانية (5411)، كرميان (1082)، رابرين (624)، سوران (635).

وبشأن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري والتي وصلت للمحاكم في السليمانية، أكدت رشيد، أن "خلال عام 2021 تم تسجيل (4108) حالة، فيما ارتفعت في عام 2022 إلى (7376) حالة، فيما كانت عدد القضايا التي حسمت في محكمة الجنح في السليمانية في عام 2021 (545) حالة، فيما كانت في عام 2022 (565) قضية.

ولفتت رئيسة المنظمة، إلى أن "عدد الشبان والشابات الذين راجعوا المراكز الاستشارية قبل الزواج في عام 2021، كانت (10800) شاب وشابة، فيما ازداد العدد في عام 2022 إلى (11318).

وعن حالات الطلاق في إقليم كوردستان، فقد تم تسجيل (4767) حالة طلاق خلال عام 2021، وفي عام 2022 ارتفعت إلى (5533) حالة، وفيما يخص حالات الزواج، فكانت في عام 2021 (20) ألف حالة، وفي عام 2022 كانت (21) ألف حالة، وهذا ما يؤشر أن نسب الطلاق تمثل 25٪ من حالات الزواج، فيما كانت حالات الطلاق تمثل نسبة 35٪ خلال السنوات العشرة الأخيرة.

بدورها، أوضحت المحامية كوناو محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، أن "استبياناً قامت به المنظمة، شهد تسجيل حالات مرتفعة بالعنف النفسي، وكان الرجال أكثر الأشخاص من ارتكبوا جرائم العنف الأسري".