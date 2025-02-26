منظمة إنسانية تطلق حملة مجتمعية لمكافحة المخدرات في كرميان

شفق نيوز/ أطلقت منظمة النجدة الشعبية "PAO" في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حملة مجتمعية لمواجهة تفشي المخدرات، بمشاركة متطوعين وبتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ خطوات عملية للحد من هذه الظاهرة.

وقالت المشرفة على فريق المتطوعين في المنظمة، هيفاء مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة تضمنت ندوات، وورش عمل، ولقاءات صحفية، بمشاركة شعبة مواجهة المواد المخدرة، ومحكمة تحقيق كرميان، إلى جانب نشطاء مدنيين ومنظمات مجتمع مدني.

وأشارت مجيد إلى أن الحملة ركزت على تقديم مجموعة من المقترحات للحد من انتشار المخدرات، أبرزها إنشاء مركز لتأهيل المدمنين بعد انتهاء فترة محكوميتهم، وتعزيز حملات التوعية الإعلامية حول مخاطر المخدرات، إضافة إلى توجيه الأجهزة الأمنية لتشديد إجراءات التفتيش في السيطرات والمناطق المشبوهة للحفاظ على أمن المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة "النجدة الشعبية" بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع، وسط دعوات لتفعيل التوصيات المقدمة لضمان بيئة أكثر أماناً واستقراراً في كرميان.