منظمة إنسانية تطلق حملة مجتمعية لمكافحة المخدرات في كرميان
شفق
نيوز/ أطلقت منظمة النجدة الشعبية "PAO" في إدارة كرميان التابعة لإقليم
كوردستان، يوم الأربعاء، حملة مجتمعية لمواجهة تفشي المخدرات، بمشاركة متطوعين
وبتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ خطوات عملية للحد من
هذه الظاهرة.
وقالت
المشرفة على فريق المتطوعين في المنظمة، هيفاء مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة
تضمنت ندوات، وورش عمل، ولقاءات صحفية، بمشاركة شعبة مواجهة المواد المخدرة،
ومحكمة تحقيق كرميان، إلى جانب نشطاء مدنيين ومنظمات مجتمع مدني.
وأشارت
مجيد إلى أن الحملة ركزت على تقديم مجموعة من المقترحات للحد من انتشار
المخدرات، أبرزها إنشاء مركز لتأهيل المدمنين بعد انتهاء فترة محكوميتهم،
وتعزيز حملات التوعية الإعلامية حول مخاطر المخدرات، إضافة إلى توجيه الأجهزة
الأمنية لتشديد إجراءات التفتيش في السيطرات والمناطق المشبوهة للحفاظ على أمن
المواطنين.
وتأتي
هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة "النجدة الشعبية"
بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع، وسط دعوات
لتفعيل التوصيات المقدمة لضمان بيئة أكثر أماناً واستقراراً في كرميان.