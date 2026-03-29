منظمة أميركية والآسايش يكشفان حصيلة الهجمات على إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

كشفت منظمة "CPT" الأميركية، يوم الأحد، عن تعرض إقليم كوردستان لـ474 هجوماً أسفر عن 14 ضحية و93 مصاباً خلال شهر منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما أعلن جهاز أمن الإقليم "الآسايش" عن حصيلة الهجمات التي وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لتقرير صادر عن "فريق كوردستان" في المنظمة الأميركية، فقد نفذ الحرس الثوري الإيراني 179 هجوماً، إضافة إلى 295 هجوماً نفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق.

وبيّن التقرير أن الهجمات استهدفت مواقع متعددة، شملت القنصلية الأميركية، وقواعد عسكرية، ومقرات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، إضافة إلى مواقع تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، وحقول نفط، وشبكات اتصالات، ومنازل مدنيين، فضلاً عن مرافق عامة ومؤسسات غير حكومية.

وأشار إلى أن محافظة أربيل كانت الأكثر تعرضاً للهجمات، إذ سجلت 370 هجوماً بنسبة 78.06% من مجموع الهجمات، تلتها السليمانية بـ90 هجوماً (18.99%)، ثم دهوك بـ11 هجوماً (2.32%)، فيما سجلت حلبجة أقل عدد من الهجمات بواقع 3 هجمات فقط (0.63%).

وأوضح التقرير أن القنصلية الأميركية والقواعد العسكرية تعرضت لـ181 هجوماً (38.19%)، فيما استُهدفت مقرات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة 121 مرة (25.53%)، في حين طالت 172 هجمة مواقع مدنية ومؤسسات حكومية تابعة للإقليم، رغم عدم ارتباطها المباشر بالصراع.

وفي ما يتعلق بطبيعة الهجمات، ذكر التقرير أن 359 هجوماً نُفذت باستخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، و104 هجمات بواسطة الصواريخ، و10 هجمات عبر القصف المدفعي، إضافة إلى حادثة إطلاق نار واحدة. كما تم إحباط أو إسقاط 228 هجوماً بواسطة منظومات الدفاع الجوي أو قبل وصولها إلى أهدافها.

ولفت إلى أن معظم الهجمات على أربيل ودهوك نُفذت من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران داخل العراق، في حين أن غالبية الهجمات التي استهدفت السليمانية نُفذت بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التقرير، تسببت الهجمات بأضرار مادية، طالت ما لا يقل عن 46 منزلاً مدنياً و32 مركبة، كما أدت إلى تعطيل العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات.

وفي ختام التقرير، أعرب الفريق عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتيرة الهجمات، ومن استهداف مناطق سكنية ومؤسسات حكومية ومدنية، بما في ذلك منزل رئيس إقليم كوردستان، معتبراً أن ذلك قد ينذر بتوسع رقعة الصراع وتفاقم تداعياته على حياة المدنيين في الإقليم.

بدوره أعلن جهاز أمن إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه يوم أمس السبت شهد تنفيذ ثلاث هجمات بواسطة طائرات مسيّرة، حيث استهدت هجومين عند الساعة 11:55 ليلاً بلدة كويسنجق (كوية)، أحدهما طال مخيم اللاجئين في المنطقة، فيما وقع الهجوم الثالث عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من اليوم الأحد على البلدة ذاتها.

وأضاف أنه اليوم الأحد عند الساعة 12:05 ظهراً، شهد تنفيذ هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قرية زرگویز.

وأكد جهاز الأمن أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات المنفذة أو حجم الأضرار المادية.