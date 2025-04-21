منظمة أمريكية: 53 قصفاً تركياً خلال 24 ساعة شمالي دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "سي بي تي" الأمريكية، يوم الاثنين، تعرض مناطق وقرى تقع عند سفوح جبل كارة ضمن حدود قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، إلى 53 عملية قصف من قبل الجيش التركي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال كاميران عثمان، عضو الفريق الكوردي في المنظمة، لوكالة شفق نيوز، إن "قرى مزي، وكه‌فنه‌ مزي، وسبينداري، وكركاشي، الواقعة في منطقة بري كارة، كانت أهدافاً مباشرة لتلك العمليات، التي تأتي رغم إعلان حزب العمال الكوردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد".

وأضاف عثمان، أن "الجيش التركي نفذ 118 هجوماً جوياً ومدفعياً على أراضي إقليم كوردستان العراق منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينها 85 غارة جوية، و21 قصفاً مدفعياً و10 هجمات بطائرات مروحية".

وأشار إلى أنه "رغم تراجع وتيرة الهجمات بنسبة 21% مقارنة بشهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، إلا أن وتيرة القصف ما زالت تمثل تهديداً مباشراً للسكان والمناطق الزراعية".

من جهة أخرى، أكد شهود عيان، أن عناصر حزب العمال الكوردستاني يتحصنون داخل منازل المدنيين المهجورة في القرى التي تتعرض للقصف، مشيرين إلى أن عشرات المنازل دُمرت، بالإضافة إلى حرق وتدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بفعل الهجمات المتكررة.

يُذكر أن سكان تلك القرى قد نزحوا منذ أكثر من عامين بسبب النزاع المستمر بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني.