منظمة أمريكية: كوردستان أصبحت واحة للتعايش السلمي في المنطقة

شفق نيوز/ أكدت منظمة (ساماريتان بيرس) الخيرية الأمريكية، يوم الاثنين، أن إقليم كوردستان أصبح واحة للتعايش السلمي في المنطقة.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل وفداً من منظمة السامري الإغاثية الخيرية الأمريكية (ساماريتان بيرس)، ووجّه خالص شكره لها على ما قدمته من دعم وأعمال إغاثية وخيرية في إقليم كوردستان في فترات مختلفة".

وقدم الوفد نبذة عن أنشطة المنظمة ومشاريعها الخيرية، ولا سيما الأعمال الإغاثية والطارئة في إقليم كوردستان وسهل نينوى على مدى السنوات الماضية.

وأكد الوفد بأن "المنظمة الإغاثية ستواصل تنفيذ مشاريعها الخيرية في إقليم كوردستان الذي أصبح، وبكل اعتزاز، واحة للتعايش السلمي في المنطقة وملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين".