منظمة أمريكية: تركيا نفذت قرابة 1000 هجوم على اقليم كوردستان خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ افادت منظمة (CPT) الأمريكية، اليوم السبت، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كوردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.

وقال مسؤول ملف حقوق الانسان في المنظمة كامران عثمان في تقرير نُشر اليوم، إنه "منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، نفذ الجيش التركي 833 هجوماً وقصفاً على أراضي إقليم كردستان، منها 365 في دهوك، و356 في أربيل، و102 في السليمانية، و10 في نينوى".

وأضاف أن "الجيش التركي نفذ خلال اليومين الماضيين 27 هجوماً على سلسلة جبال ماتين وقرية "رشافا" في قضاء آميدي، وجبل ساوين في سفوح سلسلة جبال قنديل، وقمة "كورشال" وجبل "كيواراش" في قضاء رانية، وجبل جاسوسان في قضاء بشدر، وقرية كاني ميران كوماري، ونزاره في قضاء بينجوين".

وتابع عثمان القول، إنه "ونتيجة لذلك وخلال العام الحالي سقط 8 مدنيين قتلى بسبب قصف و اجتياحات الجيش التركي لأراضي إقليم كوردستان".