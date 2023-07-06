منظمة مدنية في السليمانية تضغط لإعادة العمل بقانون صحفي متوقف منذ 9 سنوات (صور)

شفق نيوز/ دعت منظمة مجتمع مدني في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، إلى إعادة العمل بقانون صندوق تقاعد الصحفيين بعد توقف دام 9 سنوات، فيما وصف القائمون عليها تجميد العمل بالقانون "تجاهلاً" لحقوق الصحفيين بعد نهاية خدمتهم.

وقال هوشيار بابان مسؤول منظمة ئاران للتطوير الثقافي، وهي احدى منظمات المجتمع المدني في الإقليم، انه "يوجد في اقليم كوردستان قانون خاص بصندوق تقاعد الصحفيين رقم 13 لسنة 2001 يتعلق بضمان حقوق الصحفيين بعد مضي 15 عاماً على عملهم الفعلي في مجال الصحافة، وكان يُعمل به حتى العام 2014 ، لكن بحجة الازمة المالية والحرب على (داعش) توقف العمل بهذا القانون من قبل حكومة الاقليم دون وجود قانون أو تشريع برلماني لإيقافه".

وأضاف بابان في حديث لوكالة شفق نيوز أن "هذا القانون يمثل أحد أهم القوانين التي تكفل حق الصحفي وعدم العمل بيه يعني تجاهل حق الصحفيين بعد نهاية خدمتهم".

وتابع قائلاً "لهذا السبب اقمنا اليوم ندوة حضرها ممثل نقابة الصحفيين وممثلون عن وزارة الثقافة ووزارة المالية لمناقشة وضع آلية للضغط على الحكومة لتفعيل قانون صندوق التقاعد رقم 13 لسنة 2001 اضافة الى العمل على زيادة المنح المالية التي يمنحها الصندوق والتي لا تتجاوز 106 آلاف دينار".