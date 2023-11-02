منظمة كوردستانية تدق ناقوس الخطر: نسبة الفقر ترتفع في الإقليم

شفق نيوز/ حذرت شبكة المنظمات الكوردستانية، اليوم الخميس، من ارتفاع نسب الفقر في محافظات إقليم كوردستان، بسبب تأخير صرف رواتب ثلاثة أشهر متتالية وارتفاع سعر صرف الدولار .

وقال عضو شبكة المنظمات، رئيس منظمة التنمية الاقتصادية الكوردستانية حسان البرزنجي لوكالة شفق نيوز، إن شبكة المنظمة تعمل وفقا لبرنامج يستمر لغاية عام 2030 وهو يعمل على تطبيق خمسة أهداف من سبعة عشر هدفاً وضعته الأمم المتحدة في عام 2015 ولغاية 2030 تهدف إلى تقليل الفقر في العالم، مشيراً إلى أن العراق والاقليم موقعان على تنفيذ تلك الأهداف ضمن المدة المحددة.

وأضاف، أن الأهداف الخمسة التي تعمل عليها شبكة المنظمات في كوردستان هو الفقر والعنف والصحة والبيئة والتعليم والشفافية والمساءلة، مشيرا إلى أن الشبكة وضعت خطة استراتيجية لتنفيذ تلك الأهداف الخمسة لغاية عام 2030 .

وحول تأثيرات عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام، بين البرزنجي ان عدم توزيعها لثلاثة أشهر متتالية وبعد مراقبتنا لحركة السوق التي تراجعت بصورة كبيرة خلال الأشهر الأربعة الماضية وتراجع الأرباح، جعلنا نتوقع اعتماداً على المعطيات التي حصلنا عليها أن نسب الفقر ازدادت خلال الفترة الماضية .

وأكد أن آخر الاحصائيات تشير إلى أن نسبة الفقر في السليمانية بلغت نحو 3٪ وجزء من أعشار الدرجة، ونسبة الفقر في أربيل تصل إلى 4٪ وجزء من أعشار الدرجة، وفي دهوك هي 6٪ وجزء من أعشار الدرجة، بينما تصل نسبة الفقر في العراق إلى أكثر من 22٪ في عموم العراق لكن بنسب متفاوتة تتجاوز 50٪ في بعض المحافظات.

وأوضح البرزنجي ان الارتفاع الذي رافق أزمة الرواتب خلال الفترة الماضية أثر كذلك على ارتفاع نسب الفقر، وذلك بسبب اعتماد الإقليم بنسبة كبيرة من حركة سوقه على الاستيراد بالعملة الصعبة فيما يتقاضى عدد كبير من مواطني الاقليم رواتبهم ومدخلاتها بالعملة المحلية التي تراجعت بسبب ارتفاع الدولار ما ولد فارق كبير من أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.