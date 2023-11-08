منظمة كوردستانية تبعث 20 رسالة إلى دول صديقة لفك "الحصار الاتحادي" عن الإقليم

شفق نيوز/ دعت منظمة مجتمع مدني كوردستانية، اليوم الاثنين، أكثر من 20 دولة صديقة لإقليم كوردستان بالتدخل من اجل ما وصفته بـ"فك الحصار" الذي تفرضه الحكومة العراقية على إقليم كوردستان، فيما بينت ان الإقليم التزم بكل اتفاقاته مع بغداد.

وقال رئيس مؤسسة البيشمركة الدولية هفيدار شيخور، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني في إقليم كوردستان، عبر مؤتمر صحفي أمام ممثلية الأمم المتحدة بالإقليم، حضرته وكالة شفق نيوز "لقد أرسلنا رسائل وشكاوى الى أكثر من 20 ممثلية وقنصلية للدول الأصدقاء لإقليم كوردستان من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسويد وسويسرا والسعودية والإمارات وقطر بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة العراقية على إقليم كوردستان".

وأضاف "لدينا حق قانوني وشرعي في الدفاع عن حقوق الإقليم فكل الاتفاقات الموقعة بين حكومتي الإقليم والمركز، ونفذها الإقليم لكن بغداد لم تنفذ ما عليها من التزامات".