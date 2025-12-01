منظمة: أكثر من 2300 شاب من إقليم كردستان هاجروا خلال 2025

شفق نيوز- السليمانية

كشف رئيس منظمة "شباب رابرين"، أحمد حسن، مساء اليوم الاثنين، عن هجرة أكثر من 2300 شاب من منطقة رابرين إلى خارج البلاد خلال عام 2025، فيما أشار إلى تسجيل حالات وفاة في صفوف المهاجرين خلال رحلاتهم.

وقال حسن في مؤتمر عقده بالسليمانية حول هجرة الشباب خارج إقليم كوردستان، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "بعض الشباب فقدوا حياتهم أثناء رحلة الهجرة، وتم إعادة جثامين خمسة منهم خلال الشهر الماضي فقط".

وأضاف أن "غياب فرص العمل وانعدام مقومات العيش الكريم، يدفعان الشباب للبحث عن مستقبلهم خارج البلاد"، داعياً حكومة إقليم كوردستان إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للحد من الهجرة، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة للشباب".