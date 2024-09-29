منظمة صحية: معدلات الاصابة بالسرطان في كوردستان ضمن المعدل القياسي العالمي

شفق نيوز/ اعلنت منظمة ميديا الصحية، اليوم الأحد، إن إقليم كوردستان، مثله مثل كافة المجتمعات الإنسانية الأخرى التي يسجل فيها إصابات بمرض السرطان، مستدركة بأن معدل الإصابة بالمرض هو ضمن المعدل القياسي في العالم.

وقال مدير مشروع منظمة ميديا الصحية اري هاوار، إنه في يوم الصحة العالمي تم تكثيف الجهود للتعرف على الأمراض وأسبابها، وخاصة اصطلاح الكشف المبكر والعلاج المبكر، لافتا الى انه ولهذا الغرض، أجرت المنظمة مناقشات مع الأطراف ذات الصلة مثل التجارة والصحة والبيئة وكل من له علاقة بقضايا الصحة والغذاء.

وأوضح هاوار أن ممثل وزارة التجارة اشار الى ان الاغذية التي تنتج في اقليم كوردستان او التي تستورد اليها تمر عبر السيطرة النوعية ولكن كيفية خزنها وتداولها تتسبب في عدم صلاحيتها الأمر الذي يتسبب بظهور الأمراض، مضيفا أن الجهات الصحية وبعيدا عن الكلام الذي يتلاعب بنفسية المواطنين تشير الى ان حالات الاصابة بالسرطان في كوردستان مازالت ضمن المعدل القياسي العالمي.

وأضاف هاوار انه في عام 2020 بلغ عدد حالات السرطان في العالم 19 مليون 300 ألف شخص، اما في إقليم كوردستان فكان 6 آلاف 293 شخص، وفي عام 2021 ارتفع العدد العالمي إلى 19 مليون 700 ألف شخص اما في كوردستان وصل إلى 7 آلاف 904 أشخاص، في عام 2022 في العالم كان هناك 20 مليون حالة سرطان وفي كوردستان 9,610 اما في عام 2023، وصل العدد في العالم الى 20 مليون 400,000 وفي كوردستان وصل الى 9,9 ، لافتا إلى أنه عادةً ما تكون هذه هي المؤشرات التي تشير إلى أن معدل الاصابات أصبح الآن قياسيا. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في التقييم وتفاصيل الوقاية، وهو خير من العلاج".

وتابع ان لقاء اليوم خصص لمرض السرطان وأسبابه وعلاجاته، حيث تم عرض العديد من القضايا ذات الصلة منها الأسباب والإحصائيات والبيئة والمناخ والصحة والوراثة والتغذية، مبينا ان قلة النشاط البدني هي أحد الأسباب.