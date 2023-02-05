منظمة روانگه تطلق مشروعا خاصا بالبيئة: للحد من التغيير المناخي (صور)

شفق نيوز/ اعلنت منظمة روانگه يوم الأحد، انطلاق مشروع الشباب المتطوع.

وقال سامان عمر مدير البرامج في المنظمة في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "هذه هي السنة السادسة التي تقوم فيها المنظمة بإعلان هذا المشروع لدعم افكار ومشاريع الشباب في العراق".

واضاف عمر؛ ان "هذه السنة ستقوم المنظمة بقبول المشاريع الخاصة بالمجال البيئي وذلك بسبب وجود آثار التغير المناخي في البلاد".

وتابع أن "المنظمة وضعت عدة شروط ومعايير لقبول المشاريع وتمويلها وابرزها ان تكون خاصة بالمجال البيئي والتغير المناخي وان لا تتجاوز تكلفة المشروع 9 ملايين دينار عراقي اضافة الى عدم تمثيل أي جهة او منظمة وغيرها من الشروط".