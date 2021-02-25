منظمة دولية تمنح فتاة من دهوك لقب سفيرة السلام

شفق نيوز/ منحت منظمة "المنتدى الأدبي" الدولية فتاة من محافظة دهوك في اقليم كوردستان تُدعى "هـژین فتاح ريكاني" لقب سفيرة السلام للمنظمة تقديرا للجهود التي بذلتها في ادائها للأعمال التطوعية وتقديم المساعدة للنازحين واللاجئين طيلة عقد من الزمن.

ونشرت ريكاني على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها وخلال مدة 10 أعوام عملت في مجال مساعدة النازحين واللاجئين، وهي مستمرة في مواصلة عملها في هذا المجال.

يشار إلى أن ريكاني حاصلة على شهادة البكالوريوس في قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة "نوروز" وإضافة إلى أعمالها التطوعية مع المنظمات الخيرية تعمل في مجال الصحافة، وتعتزم العمل في النشاط المدني أيضا.

ووفقا لآخر احصائية صادرة عن مركز تنسيق الأزمات المشترك "JCC" في حكومة إقليم كردستان فإن هناك (٩٩٧،٧٣٢) نازحاً ولاجئاً يتواجدون في محافظات الإقليم الأربع.