منظمة حقوقية: عشرات الكلاب تموت يومياً في أماكن إيوائها بالسليمانية وأربيل

شفق نيوز/ طالبت منظمة مختصة بحقوق الحيوانات في السليمانية، يوم الاثنين، الجهات المعنية في إقليم كوردستان بحماية أرواح الحيوانات وخصوصاً الكلاب السائبة لما تتعرض له من إهمال في الأماكن الحكومية المخصصة لإيوائها.

وقالت مسؤولة منظمة "هنا" للرفق بالحيوان، شادية علي، خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وضع الكلاب والحيوانات في أماكن إيوائها المخصصة من قبل دوائر البلديات في محافظتي السليمانية وأربيل غير صالحة للحياة".

وبينت "يومياً يموت العشرات من الكلاب في تلك الأماكن بسبب عدم توفر الغذاء ومستلزمات العيش، فأماكن الإيواء هذه عبارة عن سور كونكريتي ولا يتوفر فيها طعام أو ملاذ يقي الحيوانات من الحر أو البرد".

وأكدت علي على ضرورة "تعامل الجهات المعنية بإنسانية مع تلك الحيونات كونها تمتلك أرواحاً ويجب الحفاظ عليها، كما أنها جزء أساسي من البيئة ويجب إعادة النظر في الأشخاص المسؤولين عن إدارة أماكن إيواء الحيوانات وعزل الذكور عن الإناث وتوفير الغذاء الكافي والملائم".

وسبق لشادية علي أن عقدت مؤتمراً صحفياً في السابع من حزيران/ يونيو 2023، حضرته وكالة شفق نيوز، قال فيه إن "وضع الكلاب في حال ليس بجديد بسبب عدم توفر مستلزمات العيش لتلك الكلاب".

وأضافت أن "تحويل الأماكن الى مجمعات سكنية جعل من المئات من الحيوانات بلا مأوى، إضافة إلى عدم اهتمام الناس بالكلاب، كل تلك الأمور جعل من معاناة الكلاب تتفاقم، مؤكدة أن الوضع الحالي للكلاب لا يليق بمدينة الثقافة".