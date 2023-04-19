منظمة تندد باغتيال أحد أعضائها على أيدي المخابرات التركية في دهوك

شفق نيوز/ نددت منظمة "عمال ميزوبوتاميا" في كوردستان، يوم الأربعاء، استهداف احد اعضائها الاثنين الماضي في محافظة دهوك من قبل المخابرات التركية.

وقال موسى خالد مسؤول المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التطاول التركي على المواطنين الكورد يمثل تهديدا على وجودنا وهو استهانة بأرواحنا وبكرامتنا".

واضاف "ندين بشدة استهداف السياسي الكوردي حسين ترلي من قبل المخابرات التركية في محافظة دهوك مساء يوم الاثنين الماضي، مؤكدا ان "ترلي كان عاملاً مضحياً وتحمل أعباء السجن و التعذيب في شمال كوردستان حتى غادرها وجاء إلى دهوك حاله حال آلاف من الكورد المعذبين في تركيا.

كما أشار خالد إلى أن آلاف الكورد في تركيا هربا من الموت و التعذيب والسجن اضطروا للهجرة إلى أوروبا والى إقليم كوردستان العراق .

ولفت إلى "انهم وبالرغم من مغادرتهم لشمال كوردستان الا ان التهديدات التركية مازالت مستمرة على حياتهم، فالمخابرات التركية نفذت عمليات اغتيال لاعضائنا في السليمانية كذلك".

ووجه خالد رسالة للدولة التركية، وقال "انها ومنذ أربعين عاماً تعذبون الشعب الكوردي و تطاردون أبناءه الا أنكم لم تستطيعوا النيل من ارادة الشعب الكوردي".